НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Евгений Гончаров: «Дю Плесси – не самый сильный чемпион. В среднем весе два фаворита – Чимаев и Имавов. Они победят Дрикуса»

«Дю Плесси стал чемпионом в тот момент, когда верхушка дивизиона переживает не лучшие времена. Дрикус победил Роберта Уиттакера, но что с ним сделал Чимаев? Два раза дю Плесси победил Шона Стрикленда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх