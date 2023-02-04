Новости: Севастополь, Крым, Россия

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США начали красть замороженные российские активы

Власти США впервые перечислили на нужды Украины замороженные активы гражданина России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, который ссылается на заявления министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина.

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