США начали красть замороженные российские активы

Власти США впервые перечислили на нужды Украины замороженные активы гражданина России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, который ссылается на заявления министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина.
Власти США впервые перечислили на нужды Украины замороженные активы гражданина России. Об этом сообщает американский телеканал CNN, который ссылается на заявления министра юстиции США Меррика Гарланда и генерального прокурора Украины Андрея Костина.
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