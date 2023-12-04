Экс-футболист сборной России Булыкин: все группы на Евро выглядят красиво

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо", а также немецких "Байера" и "Фортуны", бельгийского "Андерлехта" и "АДО Ден Хаг", "Твенте" и "Аякса" из Нидерландов Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для "Газеты.