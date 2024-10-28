Валерий Чкалов: что не так с гибелью самого знаменитого лётчика СССР

В пятнадцать лет он увидел в небе самолёт, и это навсегда перевернуло его жизнь Валерий Чкалов стал настоящим героем, выдающимся бесстрашным пилотом советской армии, совершил более 800 перелётов на 70 видах самолётов.
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