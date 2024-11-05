Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Belitskyi Belitskyi
    эрнст своими выкрутасами с иноагентами отвадил зрителей от первого канала. зачем нам такой канал и зачем народные ден...Фильм Познера мож...
  • Регина Толстоброва
    Реформировать первый канал надо, там один  сброд, который против своей страны выступает.Фильм Познера мож...
  • Владимир Аверков
    в какой же слоновьей заднице этот костик эрнст "легендарный"???...чмо-оно ив Африке-чмо..Фильм Познера мож...

"В России законно находишься?" - Нэт, брат". Русские сами задержали человека из Узбекистана

"В России законно находишься?" - Нэт, брат". Русские сами задержали человека из Узбекистана

Avia.pro - СМИ «— В России законно находишься? — Нэт, брат.»Новосибирск в шоке: нелегальный «гость» из Узбекистана задержан за странное поведение и шпионство в окнах Новосибирск — город суровых зим, горячих сердец и, оказывается, неожиданных гостей, оставляющих за собой больше вопросов, чем ответов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
В городе моего детства, я не встречала, ни таджиков, ни казахов. Была одна узбечка, замужем за русским и армянин, в бане работал. А сейчас, в любом городе, их толпы.
Ответить
1 час.
МВ
Михаил Воскресенский
Теперь уже и ино психи к нам потянулись
Ответить
1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
сейчас он в  тюрьме  или где?
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх