"В России законно находишься?" - Нэт, брат". Русские сами задержали человека из Узбекистана

Avia.pro - СМИ «— В России законно находишься? — Нэт, брат.»Новосибирск в шоке: нелегальный «гость» из Узбекистана задержан за странное поведение и шпионство в окнах Новосибирск — город суровых зим, горячих сердец и, оказывается, неожиданных гостей, оставляющих за собой больше вопросов, чем ответов.
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