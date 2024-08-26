На Россию обрушится аномальная жара

Уже сегодня на Центральную Россию обрушится аномальная жара и продержится три дня, вплоть до среды. В четверг и пятницу будет уже не столь знойно, но финал августа окажется на 3 - 4 градуса жарче климатической нормы.
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