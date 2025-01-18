Украинские танки несколько часов вели огонь по своей пехоте, несмотря на просьбы прекратить обстрел. Об этом рассказал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), слова которого передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».