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Боевик ВСУ рассказал, как украинские танкисты несколько часов били по своим

Боевик ВСУ рассказал, как украинские танкисты несколько часов били по своим

Украинские танки несколько часов вели огонь по своей пехоте, несмотря на просьбы прекратить обстрел. Об этом рассказал один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), слова которого передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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