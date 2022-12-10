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Донован Митчелл пропустил матч с «Сакраменто» из-за травмы ноги

Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл пропустил матч с «Сакраменто» (95:106) из-за травмы. Митчелла беспокоят боли в нижней части ноги.

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