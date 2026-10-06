Этот день в авиации. 6 октября

1805 - Штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Иван Григорьевич Кашинский (1772 - 1846) стал первым русским воздухоплавателем, совершив полёт над Москвой на аэростате.
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