Господи, ну сидели же тихо, молчали, кормили Ходорковского овсянкой и пудингом, что случилось-то? Туману своего альбионского нанюхались? В общем, Британия опять в тоске и печали, и на этот раз в соответствующую позицию встала министр внутренних дел.
Нас внесли в британский вредноносный список.
Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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3 час.
Юрий Дмитриев
Англия всегда нам гадила. К ней надо относиться как к врагу номер 2. И никаких шагов навстречу
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2 час.
ВР
Владимир Рогожин
Автору спасибо за тонкий юмор.Хотя чего тут тонкого .по сути поленом по морде.но тонко.тонко.Изящно .Спасибо.Получил огромное удовольставие
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1 час.
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