Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Владимир, вы до 69 лет дожили, а умнее не стали... Ваш комментарий - это провокация!«Белоусов не буде...
  • Владимир Рогожин
    Автору спасибо за тонкий юмор.Хотя чего тут тонкого .по сути поленом по морде.но тонко.тонко.Изящно .Спасибо.Получил ...Нас внесли в брит...
  • Юрий Дмитриев
    Англия всегда нам гадила. К ней надо относиться как к врагу номер 2. И никаких шагов навстречуНас внесли в брит...

Нас внесли в британский вредноносный список.

Нас внесли в британский вредноносный список.

Господи, ну сидели же тихо, молчали, кормили Ходорковского овсянкой и пудингом, что случилось-то? Туману своего альбионского нанюхались? В общем, Британия опять в тоске и печали, и на этот раз в соответствующую позицию встала министр внутренних дел.

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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3 час.
Юрий Дмитриев
Англия всегда нам гадила. К ней надо относиться как к врагу номер 2. И никаких шагов навстречу
Ответить
2 час.
ВР
Владимир Рогожин
Автору спасибо за тонкий юмор.Хотя чего тут тонкого .по сути поленом по морде.но тонко.тонко.Изящно .Спасибо.Получил огромное удовольставие
Ответить
1 час.
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