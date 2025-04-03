Нас внесли в британский вредноносный список.

Господи, ну сидели же тихо, молчали, кормили Ходорковского овсянкой и пудингом, что случилось-то? Туману своего альбионского нанюхались? В общем, Британия опять в тоске и печали, и на этот раз в соответствующую позицию встала министр внутренних дел.