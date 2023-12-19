Путин: спецслужбы России действуют грамотно и оперативно при серьезных вызовах

Российские спецслужбы сейчас работают в сложных условиях и сталкиваются с серьезными вызовами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
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