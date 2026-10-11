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Традиции прошлого для юных: Покровский бал в Ступине собрал порядка 200 участников

Традиции прошлого для юных: Покровский бал в Ступине собрал порядка 200 участников

СТУПИНО, 11 октября , ФедералПресс. IV Покровский молодежный бал Подольской епархии Русской Православной церкви прошел в городе Ступино в воскресенье, 11 октября.

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