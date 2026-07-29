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Дачникам назвали способ защитить рассаду от «кошмара одной ночи»

Дачникам назвали способ защитить рассаду от «кошмара одной ночи»

Фитофтора, или «кошмар одной ночи», может серьезно повредить урожаю томатов. О том, как защитить рассаду от холодных ночей, дачникам в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

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