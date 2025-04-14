БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Anduril Industries представляет систему подводной разведки Seabed Senrty

Anduril Industries представляет систему подводной разведки Seabed Senrty

Модуль системы Seabed Sentry в транспортном положении Американская компания Anduril Industries продолжает работу над перспективными системами и комплексами разного назначения для работы под водой.

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