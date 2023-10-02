Никогда не бывавшая в Германии женщина внезапно заговорила с немецким акцентом

В Великобритании жительница Англии внезапно начала говорить с немецким, а потом валлийским акцентом. Зои Коулс из графства Линкольншир рассказала, что в 2022 году ей поставили диагноз функциональное неврологическое расстройство.
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