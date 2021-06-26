Большой пенис — мечта женщин или мужчин?

Все о сексе и отношениях :)ПолитикаБольшой пенис — мечта женщин или мужчин?Сколько бы исследований ни провели ученые, в сексуальной сфере мы по-прежнему встречаемся с мифами и заблуждениями.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Алексеевичмне не надо жигули и не надо волгу ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,лишь мужу маленький ху ёк , чтоб стоял подолгу ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, эту частушку я слышал лет 50 назад ,,,,,,,,,,,,,,, когда в СССР ,,секса небыло ,,,,,,,,,,,,,,,,,Konstantin ПетровБольшой пенис не нужен, нужен большой член!А2Александр 24Помнится,когда-то были очень популярны книжечки из серии " Женские романы",написанные авторами-женщинами. Так во всех эротических сценах ( что любовных,что в изнасилованиях) присутствуют крупные члены,от которых женщины,якобы,чувствуют "наполненность" и балдеют от одного только вида. И это писали женщины. Так что не надо нам ля-ля - все женщины мечтают попробовать что-нибудь покрупнее. А на словах долдоните постоянно одно и тоже - размер не важен,размер не важен,а сами только и мечтаете о 20 см,как минимум.Комментировать
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