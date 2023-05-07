Слово и дело

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Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил восстание украинцев против Зеленского

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил восстание украинцев против Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не выполнил свои предвыборные обещания, что может привести к восстанию народа страны, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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