Происшествия

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В УМВД России по Еврейской автономной области стартовала памятная акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники органов внутренних дел, представители Общественного совета Еврейской автономной области делятся своими семейными историями о тех, кто воевал, кто победил, кто погиб, но не отступил перед лицом жестокого врага.

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