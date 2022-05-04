В УМВД России по Еврейской автономной области стартовала памятная акция «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники органов внутренних дел, представители Общественного совета Еврейской автономной области делятся своими семейными историями о тех, кто воевал, кто победил, кто погиб, но не отступил перед лицом жестокого врага.