Четыре месяца цены на яйца в Казахстане растут сильнее обычного

Сообщается, что за последнюю неделю яйца подорожали на 0,7%. Аналитики Первого кредитного бюро обратили внимание, что наряду с картофелем яйца стали основным драйвером роста цен на базовые продукты питания.
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