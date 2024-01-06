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Четыре месяца цены на яйца в Казахстане растут сильнее обычного

Четыре месяца цены на яйца в Казахстане растут сильнее обычного

Сообщается, что за последнюю неделю яйца подорожали на 0,7%. Аналитики Первого кредитного бюро обратили внимание, что наряду с картофелем яйца стали основным драйвером роста цен на базовые продукты питания.

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