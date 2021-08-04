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О преференциях для резидентов ТОР и СПВ расскажут бизнесу КРДВ и Сбер

О преференциях для резидентов ТОР и СПВ расскажут бизнесу КРДВ и Сбер

Уже завтра, 5 августа, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и СберБанк приглашают предпринимателей на бесплатную онлайн-конференцию "Преференции для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ)" (18+).

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