Удар ВСУ по Курску: 11 машин скорой помощи повреждены в ходе атаки

В результате атаки ВСУ на Курск повреждены 11 автомобилей скорой помощи в гараже. Оперативные службы работают на месте происшествия, ведется уточнение последствий инцидента, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.
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