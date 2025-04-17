Минобороны показало кадры ночной работы «Градов» в районе Константиновки

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск нанес удар по позициям ВСУ в районе населенного пункта Константиновка на Крамоторско-Дружковском направлении спецоперации.
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