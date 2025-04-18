В России появились псевдопроизводители обуви

Треть российской обуви приходится на суррогат. Псевдопроизводители ввозят товар «серыми» схемами, а затем выдают его за изготовленный в стране, что позволяет компаниям получать кредиты и участвовать в госзакупках.
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