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В России появились псевдопроизводители обуви

В России появились псевдопроизводители обуви

Треть российской обуви приходится на суррогат. Псевдопроизводители ввозят товар «серыми» схемами, а затем выдают его за изготовленный в стране, что позволяет компаниям получать кредиты и участвовать в госзакупках.

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