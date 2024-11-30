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Царьград

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Неизвестный представился ветераном СВО по телефону и сообщил о бомбах в школах Санкт-Петербурга

Неизвестный представился ветераном СВО по телефону и сообщил о бомбах в школах Санкт-Петербурга

Тревожный звонок прозвучал у дежурного в отделе полиции Петроградского района северной столицы России.

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