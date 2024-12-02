Перу получит 30 южнокорейских бронетранспортёров K808

Бронетранспортёры K808 южнокорейской армии (с) Фото пресс-службы компании Hyundai Rotem Перуанские военные получат на вооружение три десятка бронетранспортёров K808 White Tiger, производства южнокорейской компании Hyundai Rotem.
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