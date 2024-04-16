На парад – стройся! Сегодня в Астрахани начинаются репетиции парадных расчетов ко Дню Победы

Их будет семь, и они будут проводиться по вечерам. В связи с проведением репетиций парадных расчетов войск территориального гарнизона в Астрахани вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта по площади Ленина от ул.
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