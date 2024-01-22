От Курска до Ростова: Зеленский подписал указ о территориях РФ, «исторически населенных украинцами»

Президент Украины Владимир Зеленский видеообращении заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, который позволит предоставлять украинское гражданство этническим украинцам за исключением граждан России.
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