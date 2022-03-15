Юрий Михайлис: «Дитц – высококлассный игрок, тяжело заменить»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис высказался об уходе Даррена Дитца в ЦСКА. – Даррен – высококлассный игрок, тяжело заменить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх