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Экс-полузащитник «Реала» Себальос стал игроком «Бетиса»

Экс-полузащитник «Реала» Себальос стал игроком «Бетиса»

Бывший полузащитник «Реала» Дани Себальос подписал контракт с «Бетисом».Бывший полузащитник «Реала» Дани Себальос подписал контракт с «Бетисом».

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