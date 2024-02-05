ОАЭ хотят поддерживать усилия по смягчению последствий кризиса на Украине

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в хоте телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путины сообщил, что Абу-Даби готовы к поддержанию инициатив, которые нацелены на смягчение гуманитарных последствий конфликта на Украине.
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