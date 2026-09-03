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Форум «Северное Трехречье» соберет в Котласе специалистов по детскому туризму

Форум «Северное Трехречье» соберет в Котласе специалистов по детскому туризму

В Котласе 25–26 сентября пройдет форум «Северное Трехречье», посвященный развитию детско-юношеского туризма.

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