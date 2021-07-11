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Стихия обрушилась на Украину: подтоплены дома, дороги превратились в реки

Стихия обрушилась на Украину: подтоплены дома, дороги превратились в реки

Вследствие непогоды в Украине оказались подтоплены дома и дороги Согласно сообщению ГСЧС, 10 июля в Раховском районе Закорпатской области из-за ливней поднялась вода в местных потоках, что привело к подтоплению жилых домов и автомобильных дорог.

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