Международный трибунал, который готовят республики Донбасса совместно с Россией, будет проведен не только в отношении боевиков и националистов, совершивших преступления на территории ДНР и ЛНР, но и в отношении руководителей государства Украина, т.
Международный трибунал, который готовят республики Донбасса совместно с Россией, будет проведен не только в отношении боевиков и националистов, совершивших преступления на территории ДНР и ЛНР, но и в отношении руководителей государства Украина, т.
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