Глава Еврокомиссии случайно оказалась на акции с флагами России

Она растерялась В центре Люксембурга глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден оказались неподалеку от акции с песней «День Победы» и советскими и российскими флагами.
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