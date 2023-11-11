Эксперты подтвердили факт восстановления мировой туриндустрии

Только что закончившаяся в Лондоне выставка World Travel Market по праву считается крупнейшим событием в сфере международного туризма – для обсуждения перспектив развития отрасли и заключения сделок в британскую столицу собираются представители многих стран мира.
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