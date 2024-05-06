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Страшный прибалтийский сон сбылся — Латвия клянчит электрички у России

Страшный прибалтийский сон сбылся — Латвия клянчит электрички у России

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens — единственный в республике перевозчик пассажиров на электричках — попросила Сейм республики снять запрет на покупку у России вагонов и деталей к ним.

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