Страшный прибалтийский сон сбылся — Латвия клянчит электрички у России

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens — единственный в республике перевозчик пассажиров на электричках — попросила Сейм республики снять запрет на покупку у России вагонов и деталей к ним.
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