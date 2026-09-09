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Царьград

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Генерал Липовой раскрыл, откуда массированно летели беспилотники на Геленджик

Генерал Липовой раскрыл, откуда массированно летели беспилотники на Геленджик

После атаки украинских БПЛА на Геленджик генерал Липовой раскрыл, откуда летели дроны.Геленджик в ночь на 9 сентября подвергся массированной атаке дронов.

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