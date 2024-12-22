Экономист Ковригин рассказал об обмане покупателей с помощью черного маркетинга

Обман покупателей в магазинах осуществляется напрямую или с использованием черного маркетинга. Заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин 22 декабря рассказал агентству «Прайм», как и с помощью чего продавцы обманывают покупателей.