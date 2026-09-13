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«Я планировал закончить карьеру в «Ахмате», там многое изменилось…» Легендарный Бериша рассказал об уходе из клуба

«Я планировал закончить карьеру в «Ахмате», там многое изменилось…» Легендарный Бериша рассказал об уходе из клуба

Полузащитние Бернард Бериша в интервью корреспонденту Sport24 Марселю Арзуманяну рассказал о том, как был вынужден покинуть «Ахмат» в 2025 году, за который выступал с 2017 года.

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