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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилли Грин о том, почему не играл Зайон: «Иногда после тяжелых матчей у него появляются шишки и синяки. Мы решили сегодня его не трогать»

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустил домашнюю встречу с «Миннесотой» (121:122).

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