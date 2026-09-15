Минздрав расширил список побочных эффектов препаратов от герпеса

В инструкциях препаратов, применяемых против герпеса, расшился список противопоказаний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендательное письмо Минздрава России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вебкам-модель в М...
- ВП Проклятие Аиды Ве...
- ЛЛ Собянин анонсиров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым