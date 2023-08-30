Гацкан о поведении Дзюбы: «Для общественности это плохо: есть много детей, фанатов. Наша молодежь должна видеть пример»

«Поведение Дзюбы — это его стиль и видение жизни. Он так себя ведет. Я бы так себя не вел. Дзюба хороший и качественный футболист, а вне футбола у него другой стиль.
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