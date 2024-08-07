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Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Приморье

Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Приморье

Следователи продолжают работу на месте крушения легкомоторного самолета в Приморском крае. Соответствующее видео в среду, 7 августа, опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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