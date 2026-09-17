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Захарова обвинила генсека ООН в причастности к фейкам про Бучу

Захарова обвинила генсека ООН в причастности к фейкам про Бучу

Ранее Мария Захарова заявила, что фальшивка в Буче инсценирована Киевом по образцу гитлеровцев в Неммерсдорфе Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал антироссийскую информационную кампанию вокруг событий в Буче.

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