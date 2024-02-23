Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Сказал то, что не может озвучить Путин»: Медведев вжился в роль Жириновского

«Сказал то, что не может озвучить Путин»: Медведев вжился в роль Жириновского

Политнавигатор Зампрд Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал резонансное интервью российским СМИ, подтвердив в очередной раз прогнозы о том, что отныне он будет играть роль покойного Владимира Жириновского – озвучивать то, что на уме Владимира Путина, но не может сказать президент.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
От 19 февраля 2024 года. Валерий Пякин вопрос-ответ, последний выпуск.
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8 час.
В
Владимир
А кто из патриотов отдал норвегам 78 тыс.кв. км рыбных угодий России будучи сами знаете кем?????
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8 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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6 час.

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