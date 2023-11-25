В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить спутники на орбите

11K прочитали … что у дорогого товарища гегемона ярость благородная вскипает как волна! Бразилия почему-то не хочет идти и сражаться против России и Китая, во-первых, ВМЕСТО Америки, для того, чтобы благородные доны сами свои рученьки не пачкали и потерь бы не несли.
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