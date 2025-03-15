При квартирном пожаре в Киришах эвакуировано 47 человек

Из дома на улице Строителей В городе Кириши Ленобласти росгвардейцы помогли эвакуировать людей из пожара, сообщается в телеграм-канале Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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