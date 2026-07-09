Официальный представитель МИД России Мария Захарова после задержания в Великобритании продюсера RT Джеймса Скотта по подозрению в терроризме задалась вопросом, почему британские власти не задерживают Владимира Зеленского.
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