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Царьград

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Автоэксперты назвали плюсы и минусы кроссовера Jetta VS7

Автоэксперты назвали плюсы и минусы кроссовера Jetta VS7

Автомобиль является увеличенной версией модели VS5, разработанной на базе решений Skoda Karoq.Эксперты указали на ряд экономий в отделке Jetta VS7, так как этот автомобиль не позиционируется как премиальный.

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