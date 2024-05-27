Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Galina Bobryasheva
    Я думала, что секонд хэнд давно в Израиле и защищает свою родину. Нет, мальчик здесь трется! Хозяева сказали здесь то...СВО нужна внутри ...
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Цель приезда Суровикина в Кремль была иной: Сахельский коридор практически готов. Внимание переключается на Африку

Цель приезда Суровикина в Кремль была иной: Сахельский коридор практически готов. Внимание переключается на Африку

"Генерал Армагеддон" Сергей Суровикин снова был замечен в Африке. Сообщается, что русский военачальник фактически руководит нашим иностранным контингентом.

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